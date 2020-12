Liguria, previsti 75mila euro per interventi in galleria e sul corpo stradale

Liguria. Sono previsti importanti interventi tesi alla manutenzione programmata delle strade in Liguria. Anas lancia infatti un bando per il risanamento strutturale e impiantistico di alcune gallerie in tutta Italia. A essere compresa anche la rete stradale ligure: saranno 35 i milioni di euro previsti per i lavori in galleria.

Necessario anche un secondo bando per i lavori di manutenzione programmata sul corpo stradale su alcune arterie viarie gestite da Anas: in Liguria vengono ripartiti in tutto 40 milioni di euro.

