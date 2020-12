Liguria zona arancione, la Lega: “Ai cacciatori consentiti spostamenti anche fuori dal Comune di residenza”

Regione. “Oggi il presidente della Regione Liguria ha firmato l’ordinanza con la quale si introduce la possibilità di esercitare tutte le forme di attività venatoria in tutto l’Ambito territoriale o comprensorio alpino di iscrizione durante le giornate inserite dall’ultimo Dpcm in area di criticità arancione, anche al di fuori del Comune di residenza, domicilio o abitazione”. Lo hanno annunciato il vice capogruppo della Lega Sandro Garibaldi e il consigliere regionale Alessio Piana.

“L’ordinanza regionale – hanno spiegato Piana e Garibaldi – entra in vigore domani e ha efficacia fino alle ore 24 del 15 gennaio 2021. Ai cacciatori liguri sono quindi consentiti gli spostamenti al di fuori dei Comuni di residenza, domicilio o abitazione, per l’esercizio dell’attività venatoria e per tutte le attività complementari alla caccia e al controllo, come ad esempio l’addestramento e allenamento dei cani”.

