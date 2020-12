“Nessuna deformazione prima del crollo”: il nuovo studio del Cnr-Irea sul Ponte Morandi

Liguria. In seguito al crollo del ponte sul torrente Polcevera sull’autostrada A10 Genova-Savona costruito negli anni ’60 su progetto dell’ingegnere Morandi – avvenuto il 14 agosto 2018 causando la morte di 43 persone – un team di ricercatori dell’Istituto per il rilevamento elettromagnetico dell’ambiente (Irea) del Cnr di Napoli ha condotto uno studio approfondito, basato sull’elaborazione di dati radar satellitari, sui possibili movimenti pre-crollo associati all’area interessata dal disastroso evento.

Lo studio è stato condotto nell’ambito delle attività svolte in qualità di Centro di Competenza per il Dipartimento di Protezione Civile Italiana per lo studio da satellite dei fenomeni di deformazione del suolo e del costruito. Tale studio ha dimostrato l’assenza di significativi spostamenti precursori del crollo del ponte Morandi, nelle osservazioni radar satellitari, in evidente contrasto con quanto riportato nel lavoro di Milillo et al. (2019) dal titolo “Pre-Collapse Space Geodetic Observations of Critical Infrastructure: The Morandi Bridge, Genoa, Italy”, pubblicato sulla rivista scientifica Remote Sensing, e aprendo così nuovi margini di discussione.

