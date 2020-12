Pista ciclabile in Valbisagno, la Lega si schiera contro Bucci: “Fermare il progetto, è pericolosa”

Genova. Colpo di scena in Bassa Valbisagno: in consiglio municipale è stato approvato un ordine del giorno presentato dalla Lega – primo partito nella maggioranza del sindaco Bucci – che impegna il presidente Ferrante a “chiedere la sospensione della realizzazione del progetto” delle corsie ciclabili d’emergenza, “tenendo in considerazione tutte le criticità che oggettivamente, ad oggi, rendono particolarmente nevralgica la delegazione”. A favore hanno votato anche i consiglieri di centrosinistra e M5s, astenuti solo i due rappresentanti della lista Toti.

Il percorso, che prevede bike lane promiscue sulle strade principali di Marassi e San Fruttuoso, è stato già tracciato negli scorsi giorni in corso Galliera e via del Piano, mentre mancano ancora all’appello corso Sardegna, via Giacometti e piazza Martinez. I lavori erano partiti il 1° dicembre, solo un giorno dopo la commissione municipale in cui l’assessore Campora aveva illustrato il progetto.

