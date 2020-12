Piste ciclabili, nuovo appello a Bucci: “La svolta green non c’è stata, ora faccia dietrofront”

Genova. “Le piste ciclabili sono sempre immutate, incomplete ed insensate. La cosiddetta svolta green non c’è stata, così come non c’è stata la tanto auspicata invasione di biciclette”. Giacomo Puppo, amministratore e ideatore del gruppo Facebook “No alle piste ciclabili d’intralcio alla viabilità ordinaria” che in pochi mesi ha raggiunto il traguardo di 4mila adesioni, mette nel mirino il sindaco Marco Bucci dopo le polemiche che hanno portato alla sospensione temporanea (oggi l’ultimo giorno, domani tornerà in funzione) della corsia riservata alle bici in corso Italia.

Sei mesi fa, quando la pista ciclabile più discussa di Genova fu creata, Puppo aveva lanciato una petizione su Change.org per chiederne la rimozione. Da allora sono state raccolte poco più di 1.500 firme.

