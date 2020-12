Porto turistico di Rapallo, il consiglio comunale approva le opere di messa in sicurezza

Rapallo. Un passo avanti ritenuto fondamentale nell’iter che porterà alla ricostruzione del porto turistico di Rapallo. Ieri sera, durante la seduta del consiglio comunale è stata approvata la pratica per la realizzazione delle opere di messa in sicurezza per la difesa del centro abitato e dell’area portuale.

L’importo dei lavori è di 38 milioni di euro. Opera principale è la messa in sicurezza dell’abitato tramite rifacimento della diga portuale. È previsto un innalzamento della quota di banchina rispetto al passato: la quota di sommità è stata individuata in base a calcoli specifici sui movimenti ondosi, anche a fronte di quanto accaduto durante lo straordinario evento meteomarino del 2018. Nell’atto suppletivo sono comprese non solo la Porto Turistico di Rapallo, società concessionaria, ma anche la Bizzi&Partners, la società ausiliaria che farà da garante. La pratica votata stamane è l’atto formale per consentire l’inizio degli interventi.

