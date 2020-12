Ragazzi travolti dal treno a Quiliano, l’omaggio dei soccorritori: fiori sui binari

Quiliano. Un semplice mazzo di fiori, legato ad un palo accanto ai binari. E’ il commovente omaggio con cui i militi intervenuti questa notte a Quiliano hanno voluto ricordare i due ragazzi curdi tragicamente morti questa notte dopo essere stati travolti da un treno regionale.

Mentre le indagini proseguono per comprendere perché un gruppo di 10 profughi camminasse nella notte sui binari in direzione Francia e chi li avesse abbandonati a Savona, mentre sui social imperversano le discussioni tra chi prova pietà e chi “esulta” per la morte dei due ragazzi (in quanto stranieri e irregolari in Italia), arriva il piccolo, grande gesto di chi materialmente ha visto la tragedia coi propri occhi.

... » Leggi tutto