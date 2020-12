Recovery Fund, Tosi contro Toti: “La Giunta ha negato la condivisione dei progetti”

Liguria. “Il Recovery Fund è un’occasione unica per la nostra regione. Per questo abbiamo depositato un ordine del giorno, con cui volevamo impegnare il presidente di Regione e la giunta a disporre che la definizione delle priorità progettuali ai fini della loro valutazione per l’inserimento nel Piano Nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) venisse discussa e deliberata con una risoluzione del Consiglio regionale, in modo che tutta l’Assemblea legislativa fosse parte di questo importante processo”.

Così il capogruppo regionale Fabio Tosi (M5s), primo firmatario dell’ordine del giorno.

