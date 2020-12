Savona, Coldiretti e Confartigianato donano alla diocesi la statuetta di un’infermiera per il presepe

Savona. La statuetta di un’infermiera per ringraziare il personale sanitario nella lunga lotta al Covid-19. È il dono per il presepe della Diocesi di Savona che è stato consegnato questa mattina al vescovo della città, Mons. Calogero Marino dal direttore di Coldiretti Savona Antonio Ciotta e dal direttore di Confartigianato Savona Mariano Cerro. La statuina è stata realizzata da uno storico laboratorio artigiano di arte presepiale nel cuore antico di Napoli, simbolo indelebile dell’impegno e del sacrificio di tutto il mondo della sanità per la cura delle persone colpite dalla pandemia.

“In un anno così difficile per le nostre comunità e per i nostri imprenditori – affermano il presidente di Coldiretti Savona Marcello Grenna e il direttore provinciale Antonio Ciotta – abbiamo voluto mettere al centro del presepe i valori della solidarietà e della generosità da sempre propri del mondo agricolo e oggi testimoniati da tutti coloro che si battono per salvare la vita delle persone. Al pari dei pastori e delle loro greggi che immancabilmente sono protagonisti della Natività, le immagini che raffigurano l’operatrice sanitaria sono il simbolo di questi valori. La modernità del presepe viene proprio dal suo legame con la vita di tutti i giorni, che per gli agricoltori e gli allevatori vuole dire conservazione dei territori, della biodiversità e delle comunità rurali.”

