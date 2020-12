Skytram, per pagarlo il Comune punta ai bandi Mit (e non esclude l’estensione anche a sud)

Genova. Eccolo lo Skytram per la Valbisagno, sei chilometri e mezzo a doppio senso di marcia, otto stazioni tra Brignole e Molassana, undici minuti per coprire tutta la vallata, 37 km/h di velocità commerciale, la possibilità di trasportare 5000 passeggeri all’ora. Tutto per circa 580 milioni di euro, per il cui finanziamento il Comune di Genova spera nei bandi del Mit e nel Recovery fund, e quattro anni e nove mesi di lavoro.

Il progetto di Alstom-Itinera-Meridiam, approvato dalla giunta comunale con una delibera e che sarà oggetto di un bando a evidenza pubblica una volta che sarà reperito il finanziamento, è stato presentato ufficialmente questa mattina a palazzo Tursi. “Un’ottima notizia per la città” ha detto il sindaco Marco Bucci sottolineando che “questo progetto, insieme al sistema dei quattro assi di filobus, il people mover di Erzelli e il potenziamento della linea di Rfi permetterà di collegare la città a emissioni zero”.

