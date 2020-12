Travolti da un treno a Quiliano, Di Tullio: “Dov’è finito quello spirito che ci rendeva umani?”

Già è stato l’anno che sappiamo, già un Natale così triste non aiuta. In più questa notizia. Eppure è una scena già sentita molte volte, vista molte volte alla TV e raccontata più volte dai giornali in ogni parte del mondo. Il racconto della brutalità ripetuto in continuazione fa assuefare chiunque. Ti abitui. Resti indignato certo, pure addolorato ma hai una reazione quasi meccanica.

Questa volta no. Stamattina io sono passato sotto quel viadotto tornando da comprare il regalo a mio figlio. Abbiamo alzato gli occhi, stupiti da vedere dei “borghesi” camminare sopra il viadotto. Probabilmente investigatori o Agenti di Polizia, poi ho collegato. Un colpo al cuore.

... » Leggi tutto