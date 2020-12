Albenga, assembramenti nelle vie del centro: si scatena la polemica sui social

Albenga. Ieri, ultimo giorno di zona gialla, nei locali del centro storico ingauno è scattata una sorta di “impazzimento collettivo”. Tutti fuori. Gruppi di giovani e adulti per le strade per l’acquisto dell’ultimo minuto insieme a sciami di ragazzini che si sono riversati nei bar per “fare il pieno” di socialità l’ultimo giorno possibile prima della zona rossa nazionale.

Da oggi, infatti, scattano le restrizioni previste per il periodo delle festività natalizie. L’intero territorio nazionale sarà in zona rossa nei giorni festivi e prefestivi. Bar e ristoranti saranno chiusi al pubblico, ma aperti per l’asporto tra le 5 e le 22. Però restano aperte alcune attività: negozi di generi alimentari, di articoli per la prima infanzia, barbieri e parrucchieri, ferramenta, informatica, igienico-sanitari, edicole, tabaccai, farmacie e parafarmacie.

