Cairo dice addio alla storica discoteca “Fantasque”: al via la demolizione per fare spazio ad una palazzina

Cairo Montenotte. Dopo anni di attesa, è iniziata oggi la demolizione dell’ex discoteca “Fantasque”. Al posto della struttura, ormai in rovina, sorgerà una palazzina di 5 piani, alta 16,70 m che occuperà circa 3.000 mq del terreno, ora di proprietà di Cairo Immobiliare srl.

Ma non solo, per la concessione da parte del Comune dei permessi per il nuovo edificio la ditta dovrà occuparsi anche della realizzazione della rotonda che veicola il traffico tra il ponte Stiaccini, viale Vittorio Veneto e corso XXV Aprile, con la conseguente rimozione dei semafori, attualmente presenti all’incrocio. Verrà, inoltre, ripristinato il marciapiede di corso XXV Aprile, dove verrà realizzata la continuazione della pista ciclopedonale fino al parcheggio antistante la piscina comunale e l’istituto “Federico Patetta”.

