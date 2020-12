Covid, amianto e maltempo: altri due mesi di ritardo per la messa in sicurezza del viadotto dell’aeroporto

Genova. Il covid, l’amianto, la viabilità e il traffico ferroviario. Che non sarebbe stato un lavoro semplice, quello della messa in sicurezza del viadotto di via Pionieri e aviatori d’Italia – il ponte di accesso alla zona dell’aeroporto – era noto da subito, ma gli imprevisti sono stati tali e tanti da spostare complessivamente di oltre tre mesi il termine dei lavori e di alzare di 200 mila euro circa l’asticella dell’importo della gara d’appalto.

Era il dicembre 2018 – pochi mesi dopo il crollo del ponte Morandi il Comune di Genova mise sotto la lente tutte le strutture soprelevate della città – quando venne lanciato, anzi ri-lanciato, l’allarme relativo alla tenuta strutturale del viadotto. Non solo, cinque anni prima la questione era già calda perché sia Comune, sia la società di gestione dell’aeroporto sia Autorità portuale si erano interrogate su di chi fosse la competenza per le manutenzioni di quell’infrastruttura.

... » Leggi tutto