Gli auguri ed il messaggio di speranza della Cantera Torre de Leon

Sta finalmente per salutarci questo anno 2020 che nessuno di noi potrà mai dimenticare. Tante sono le aspettative che si possa riuscire ad intravvedere una lucina dal tunnel in cui sia finiti per colpa del dannatissimo Covid 19 (non finiremo certo di maledirlo per ancora tanto tempo).

Ciononostante sotto il classico albero di Natale che a quanto pare non potrà godere del bel sole della nostra splendida Liguria (prevista pioggia, come non bastasse), come un raggio disceso dal cielo e nel solco di una tradizione oramai consolidata, il leggendario e sempre più vincente team dream biancorosso vuole cogliere al volo l’occasione delle festività (normative a parte) per ringraziare tutti gli splendidi ragazzi che l’hanno portato a mietere successi e fama in campo internazionale dal 2010 al 2019 e quanti speriamo ne faranno ancora parte nel 2021 oramai alle porte (anche se le possibilità di una ripresa sono francamente ancora minime).

