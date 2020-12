Magia della Vigilia: segreti e trucchi della Cima, poesia della cucina ligure

Celle Ligure. Piatto della tradizione, la cui ricetta si perde nella notte dei tempi, certamente non potrà mancare sulla maggior parte delle tavole di Natale: la Cima.

Prelibatezza della nostra terra, Liguria. Inno di una delle più belle canzoni di Fabrizio de André, dedicato a quella lenta procedura tradotta in versi che la fanno divenire una poesia. Passione, tecnica e pazienza per realizzare la cima, il cui ripieno varia da zona a zona della nostra regione, che va cucita con arte, cotta e lasciata riposare prima di essere servita. Tradizione: tutti i suoi segreti ce li svela Mauro Favareto, macellaio, attore dialettale genovese, amante e conoscitore della cultura ligure. Ci aspetta in una giornata buia a un passo dal Natale.

