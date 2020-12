Omicidio a Ventimiglia, hanno un nome i killer di Fedele. Arrestati due bordigotti

Ventimiglia. Hanno un nome e un volto i presunti killer di Joseph Fedele, 67enne francese di origini italiane trovato morto il 21 ottobre scorso a Calvo, frazione di Ventimiglia, ucciso a colpi di arma da fuoco alla testa. I carabinieri del Nucleo Investigativo di Imperia hanno dato esecuzione a due ordinanze di custodia cautelare nei confronti di Domenico Pellegrino, 27 anni, (figlio di Giovanni Pellegrino, condannato in via definitiva per associazione di stampo mafioso insieme ai fratelli Roberto e Maurizio) e Girolamo Condoluci, 44 anni, entrambi residenti nel comprensorio bordigotto, e ritenuti rispettivamente coautore dell’omicidio di Fedele e responsabile del favoreggiamento personale e reale nei confronti del primo.

