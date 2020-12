Omicidio a Ventimiglia, i dettagli del delitto nelle intercettazioni dei carabinieri

Ventimiglia. Due colpi di arma da fuoco, di cui uno alla nuca. E’ così che è stato ammazzato Joseph “Giuseppe” Fedele, 60 anni, residente a Beausoleil. Ucciso con la «complicità di “persone non ancora identificate”», come si legge nell’ordinanza di custodia cautelare firmata dal gip del tribunale di Imperia che ha portato in carcere Domenico Pellgrino, 27 anni, di Bordighera, figlio di Giovanni Pellegrino (condannato in via definitiva assieme ai fratelli Maurizio e Roberto) e agli arresti domiciliari Girolamo Condoluci, 44 anni, di Bordighera, accusato di favoreggiamento.

