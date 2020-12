Piccoli comuni nell’era Covid, il sindaco Niero: “Uscire dall’isolamento con misure concrete e nuove opportunità”

Cisano sul Neva. Essere sindaco di un piccolo comune dell’entroterra ai tempi del Covid? Ancora più difficile e impegnativo: ci sono tanti esempi in Liguria e nel savonese di come la situazione pandemica abbia creato difficoltà e senso di isolamento, non solo territoriale. “A Cisano sul Neva abbiamo affrontato l’emergenza sanitaria al massimo delle nostre possibilità, cercando di aiutare e sostenere tutta la nostra comunità, cittadini, famiglie e imprese” afferma il sindaco Massimo Niero, che ha tracciato un bilancio di questo 2020.

“Un anno non semplice da descrivere e raccontare, le piccole realtà sono state spesso colpite in modo differente, ma non per questo le ripercussioni sono state meno pesanti. Considerando il pacchetto di risorse a disposizione ci siamo attivati con buoni spesa, sostegno alle locazioni, misure di aiuto a vario livello. Altre sono già pronte per il prossimo anno in quanto le conseguenze si faranno ancora sentire, con la speranza che la vaccinazione possa essere una prima e importante risposta per superare la crisi” aggiunge.

