Ranieri: “Sull’espulsione di Keita l’arbitro ha sbagliato”, Ferrero: “Rispetto per la Sampdoria”

Genova. Si percepisce dalle parole di Ranieri l’amaro in bocca per il risultato dopo una partita comunque giocata a viso aperto, “bella e combattuta” la definisce il mister. Ranieri si lascia andare anche a un commento netto nei confronti dell’arbitro in occasione dell’espulsione di Keita Balde: “Ha sbagliato, aveva preso la palla, poi scivolando anche l’avversario, ma l’arbitro doveva dare il giallo e poi, semmai, farsi chiamare dal var. Con Chiriches invece ha dato il giallo”.

Proprio Keita viene elogiato da Ranieri: “Ha fatto cambiare volto alla gara, dando la profondità necessaria alla squadra”.

