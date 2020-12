Valle Stura, Regione chiede A26 gratis tra Masone e Ovada, ma ai residenti non basta: “Serve fino a Pra’”

Genova. Dopo le tensioni dei giorni scorsi alla “frontiera” di Gnocchetto, dove una frana sta mettendo in scacco la viabilità della provinciale del Turchino da quasi 14 mesi, dalle istituzioni locali arriva la “presa in carico” del disagio da parte delle istituzioni locali, che chiedono al governo il pedaggio zero per il tratto dell’A26 tra Masone e Ovada.

Questo perchè, come è noto, la viabilità ordinaria è di fatto bloccata dalla frana che incombe sulla strada dalla alluvione del 30 ottobre scorso: nei giorni scorsi una nuova perizia dei geologi chiamati dalla provincia di Alessandria per indagare sullo stato dello smottamento, ha certificato la pericolosità della zona, ancora soggetta a infiltrazioni e possibili nuovo movimenti.

