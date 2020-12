Buon Natale ai lettori di IVG: sotto l’albero un 2021 in cui tornare a sognare e progettare

Auguri di Buon Natale a tutti. Una frase con un significato semplice, spesso talmente abusata da risuonare banale e forse un po’ vuota. Ma quest’anno, dietro queste poche semplici parole, c’è tanto significato. Perché, dopo il 2020 che abbiamo vissuto, questo semplice augurio si veste di autentica speranza: la speranza di poter ripartire, di non dover più vivere un anno come quello trascorso, di poter tornare a sognare, ad abbracciare, a progettare, a fare ciò che amiamo.

Un anno difficile, senza dubbio, il 2020. La pandemia ha messo in ginocchio molte attività italiane. Per tutti è stato un po’ come fare una corsa su una montagna russa: prima si sale, lentamente, in un momento “sospeso”, poi si scende vorticosamente, in apnea, senza sapere cosa c’è poco più in là.

