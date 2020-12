Natale 2020, gli auguri del vescovo Suetta a medici, infermieri e personale sanitario

Sanremo. «Carissimi medici, infermieri, personale amministrativo e operatori degli ospedali (Borea di Sanremo e Saint Charles di Bordighera), delle case di riposo e delle varie strutture sanitarie che sono sul territorio della diocesi di Ventimiglia-Sanremo,

Non mi è possibile quest’anno recarmi in visita presso i luoghi del vostro servizio per portare personalmente un saluto augurale di buone feste in ragione della emergenza sanitaria, che limita le occasioni di incontro nello sforzo di prevenire il contagio e di tutelare la salute comune.

