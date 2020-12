“Balla” con gli aquilotti

Incredibile, ma vero! Davide Ballardini (il mister versione “usato sicuro”) è tornato per la quarta volta sulla panchina del Genoa e si è subito presentato con una vittoria, pesante, sul campo dello Spezia in un match diretto in chiave salvezza. Tre punti che mancavano dalla prima di campionato, arrivati grazie a un 2-1 esterno. Prima il gol di Destro, poi quello decisivo di capitan Criscito siglato su rigore.

Sono arrivati così i primi importanti indizi sul nuovo Genoa del sempreverde Ballardini che è ripartito da un compatto 3-5-2, dopo gli esperimenti di Maran che aveva puntato sia sulla difesa a tre che a quattro per il Genoa. Si è affidato all’esperienza di Pandev, Behrami e Criscito, tre player “decisivi”, tre giocatori chiave, uno per reparto. Aspettando gli infortunati che dovranno tornare dopo la sosta e le scelte in chiave mercato dell’allenatore in accordo con la società.

