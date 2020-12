Bordighera, Pellegrino fa scena muta davanti al gip

Bordighera. Si è avvalso della facoltà di non rispondere, Domenico Pellegrino, 23 anni, comparso stamani davanti al gip Carla Pastorini di Genova. Il giovane è accusato dell’omicidio, avvenuto con modalità mafiose secondo gli inquirenti, di Joseph Fedele, 60 anni, pregiudicato italo-francese per reati di stupefacenti, il cui corpo è stato trovato lo scorso 21 ottobre in una scarpata in frazione Calvo, a Ventimiglia, nei pressi di una condotta di scolo delle acque bianche, in avanzato stato di decomposizione.

... » Leggi tutto