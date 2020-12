Da lunedì forte maltempo su tutta la Liguria, già da oggi mareggiate intense

Genova. Dopo la burrasca forte di questa notte , con il vento che a Giacopiane ha soffiato a 182.9 km/h, e il calo termico con i -7.8°C a Poggio Fearza (IM), il Centro Meteo Arpal anche a Santo Stefano ha emanato l’avviso meteorologico, lo strumento che segnala fenomeni meteo intensi: in particolare l’avviso è per l’ondata di maltempo in arrivo dopo il sole odierno, che già oggi permette di porre l’accento sulla mareggiata intensa lungo le coste del centro-levante regionale. Per inquadrare al meglio possibile gli altri fenomeni meteo che accompagneranno il passaggio perturbato – pioggia, neve, gelicidio, freddo e vento – bisognerà aspettare le valutazioni sulle uscite modellistiche di domani mattina.

