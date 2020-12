Incendio ed esplosione alla Zinkal di Voltri, scongiurato il pericolo di inquinamento

Genova. È ancora in corso l’attività di bonifica alla Zinkal di Fabbriche, in val Cerusa alle spalle di Voltri, la fonderia che nel giorno di Natale è stata coinvolta da un grosso incendio partito, secondo quanto ricostruito, da un camion parcheggiato all’interno. I vigili del fuoco sono ancora sul posto ma le fiamme sono state estinte e il rischio che il rogo si propagasse è stato scongiurato.

Sospiro di sollievo dopo i monitoraggi condotti ieri pomeriggio dai tecnici di Arpal che non hanno rilevato radioattività nelle vicinanze né inquinanti nell’aria. Per quanto riguarda l’acqua del torrente si attendono ancora i risultati delle analisi, ma gli specialisti escludono rischi perché l’incendio non ha causato sversamenti di sostanze e per spegnerlo non sono stati usati schiumogeni.

... » Leggi tutto