Insolito regalo di Natale a Savona: bimbo di 11 anni chiede di distribuire panettoni e pandori per i bisognosi

Savona. Non ricevere un regalo per sé, ma fare un dono (e consegnarlo personalmente) a chi è più in difficoltà. E’ questa la richiesta che Federico, giovane savonese di 11 anni, ha rivolto ai suoi genitori qualche giorno prima di Natale.

Al momento di esprimere i suoi “desideri natalizi”, Federico ha chiesto ai suoi genitori panettoni e pandori da poter donare a chi é in difficoltà. Ha quindi contattato i City Angels Savona, coordinati dalla volenterosa Danila Benincà (nome di servizio Red) per accompagnarli nel consueto giro di distribuzione dei pasti ai bisognosi.

