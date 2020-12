La ripartenza del calcio giovanile: ecco il piano per marzo

Tutti siamo a conoscenza del triste fatto che il calcio giovanile sia fermo, in quanto l’Italia è l’unico nei principali paesi europei ad aver bloccato i tornei dei vivai a livello professionistico. Riguardo alla categoria Primavera, si ripartirà (Cts permettendo) a gennaio: il 10 il campionato Primavera 1, il 16 il Primavera 2, la serie B della categoria. La Lega di B ha anche ufficializzato delle variazioni al regolamento: i play-off partiranno dalle semifinali e si svolgeranno con gare uniche ad eliminazione diretta.

Nonostante le formazioni Primavera siano una realtà preziosa per i club di A e B, il serbatoio più vicino alla prima squadra, la categoria si gestiva con il protocollo del calcio dilettantistico e, infatti, non ha retto al cospetto della seconda ondata del Covid-19 che a fine ottobre ha colpito l’Italia così come tante altre nazioni. Si tratta come si vede di un lento rientro che coinvolgerà tutte le categorie sino all’Under 15.

