Per i buoni spesa a Genova anche 10mila euro dalla presidenza del consiglio

Genova. Ha contribuito anche la presidenza del consiglio comunale con una somma di circa 10mila euro all’incremento del fondo destinato ai buoni spesa per le famiglie in difficoltà in conseguenza dell’emergenza Covid.

Come si ricorderà in tutto le domande ricevute sono state 19.683, corrispondenti a circa 55mila persone. Grazie ai fondi stanziati dal governo erano state accolte soltanto le prime 9.504 domande. Il resto dei buoni è stato “coperto” grazie all’intervento dell’amministrazione comunale.

... » Leggi tutto