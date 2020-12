Vaccino Covid, Toti: “La Liguria pronta a partire, le prime dosi somministrate domani al San Martino”

Regione. “Da domani si parte con le vaccinazioni all’Ospedale Policlinico San Martino. La Liguria è pronta anche per lo stoccaggio del vaccino, fino a 700mila dosi. Grazie a tutti coloro che hanno lavorato alla macchina organizzativa per arrivare preparati a questo traguardo. Domani sarà anche una giornata simbolica di speranza, vicina al Natale”. Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti in vista del Vaccine Day di domani, domenica 27 dicembre. Le prime 320 dosi di vaccino sono in arrivo all’Ospedale Policlinico San Martino, hub regionale nell’emergenza pandemica del Covid-19.

... » Leggi tutto