Albenga, le felicitazioni dell’ex sindaco Zunino per la nomina di Luzi a comandante generale dei Carabinieri

Albenga. Felicitazioni, con parole partecipate, sono state espresse dall’ex sindaco di Albenga, oggi presidente onorario dell’Aero Club Savona e della Riviera Ligure, Mauro Zunino, per la nomina del generale di Corpo d’Armata Teo Luzi a comandante generale dell’Arma dei Carabinieri.

Zunino ha ricordato l’attività di Luzi a Savona come comandante provinciale dal 2001 al 2003 “e l’importante supporto per la sicurezza di Albenga, di cui si videro immediatamente i risultati. Il binomio composto da Luzi e dal prefetto Macrì, poi deceduto in un incidente d’auto – prosegue Zunino – è stato quanto di meglio chi è al vertice di una pubblica amministrazione possa aspirare. Rapporti che si sono poi trasformati in sincera amicizia”.

