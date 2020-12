Un altro anno sta per finire. Per molti un gran sollievo per altri solo un anno che passa. Tutti siamo d’accordo nel salutare l’anno appena trascorso ed accogliere con speranza ed energia il nuovo in arrivo!

Gli oli essenziali possono aiutarci a creare un’atmosferica magica, ricca di profumi e sogni.

Le “molecoline” diffuse nell’aria arrivano al nostro sistema limbico, area sita nelle profondità del cervello, che svolge ruolo importante sul comportamento e l’emotività.

