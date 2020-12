Covid 19, Gloria e Anna: con due infermiere del San Martino al via la campagna di vaccinazione

Genova. Gloria Capriata e Anna Maria Di Bella. E’ con loro, e da loro, che è partita anche in Liguria la campagna di vaccinazione contro il Coronavirus. Poco dopo le 10 nel padiglione 3 del San Martino, in una stanza di ospedale dai muri verde “speranza”, in diretta streaming – con i giornalisti non presenti bensì collegata dalla sala conferenze, sul posto invece alcuni fotografi – la partenza.

Gloria Capriata ha 48 anni ed una coordinatrice delle infermiere. Già nei giorni scorsi era stata presentata come la “utente numero 1” in Liguria del vaccino Pfizer (quello al momento disponibile). Sorridente sotto la mascherina, ha atteso che l’ago della siringa le inoculasse il farmaco.

