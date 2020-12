Feste in zona rossa: savonesi “disciplinati”, due sanzioni a Varazze, niente multe ad Albenga e Cairo

Savona. Poco movimento da fuori provincia, savonesi disciplinati, nessun bisogno di passare alle maniere forti, cioè di applicare le sanzioni previste dal DPCM in occasione della zona rossa entrata in vigore per le festività: è questo il bilancio tracciato oggi da Igor Aloi, comandante della polizia di Savona. “Abbiamo rafforzato i controlli, anche in borghese – spiega Aloi – ma da parte di tutti ci sono stati autodisciplina e senso di responsabilità”.

Paradossalmente, sono state le infrazioni “consuete”, e non quelle legate alla zona rossa, a provocare l’intervento degli agenti, come per multare due giovani sorpresi senza mascherina in piazza del Comune. D’altronde nel primo giorno difficile, la vigilia di Natale, erano talmente tante le attività aperte che chiunque aveva una giustificazione per circolare. Città deserta o quasi, invece, il 25 e 26 dicembre.

