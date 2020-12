Michele Lualdi, il parrucchiere di Certosa chiamato “Maestro”, vittima del Covid

Genova. Nel 2014 era stato premiato come “negozio Storico di Genova” per i 50 anni di attività ininterrotta insieme al suo socio storico Angelo ed alla fidata Susanna. Il salone di acconciature maschili, “Ferraris&Lualdi”, era un’istituzione a Certosa, in Valpolcevera.

Si trovava in via Jori ed era conosciuto da tutti. Neanche il crollo del ponte Morandi lo aveva fermato: l’attività, pur azzoppata dalla crisi, aveva proseguito e resistito e lui, Michele, aveva continuano a svolgere il suo lavoro.

