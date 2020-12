«Non è ancora il momento di vaccinarmi, priorità alle persone più fragili ed esposte»

Genova. «In tanti mi state chiedendo perché non mi sono vaccinato. Quando sarà il mio turno sarò in prima linea a farmi vaccinare e dare il buon esempio ma oggi ancora non lo era. Abbiamo giustamente dato la priorità alle persone più fragili e quelle più esposte, dando la precedenza a chi ha lavorato, lavora e lavorerà nei prossimi mesi in prima linea contro il virus. Dopo di loro si vaccinerà il resto della popolazione e a quel punto lo farò anche io con entusiasmo e fiducia nella scienza e nella nostra sanità, che ha dimostrato in questi mesi il suo grande valore. E state tranquilli che quando arriverà quel momento lo condividerò con voi come faccio quotidianamente. Avevate dei dubbi?».

... » Leggi tutto