Petrella (Partito Radicale): “Il nuovo carcere sia a Savona e non in Valbormida”

Savona. “Rischia di chiudersi a breve e nel peggiore dei modi come era prevedibile la vicenda della individuazione dell’area del nuovo carcere di Savona. Era evidente infatti che l’accelerazione impressa dall’iniziativa di Franco Vazio avrebbe portato a questi risultati: l’ipotesi Valbormida era l’unica già pronta sul tavolo, mentre riaprire la discussione su Savona richiede un approfondimento e una assunzione di responsabilità a cui la politica cittadina sembra ben decisa a sfuggire”. Lo sostiene Stefano Petrella, militante storico del Partito Radicale Nonviolento.

“Sono passati circa 40 anni da quando il Ministero iniziò a proporre la chiusura del Carcere di Sant’Agostino – ricorda – e a chiedere al Comune di Savona l’indicazione di un’area idonea a realizzare una nuova struttura, senza mai ottenerla al punto da arrivare proprio a causa di questo alla decisione di chiuderlo definitivamente nel 2016. Come Radicali ci eravamo trovati a manifestare nel 2011 (dopo una visita di Rita Bernardini) per chiederne la chiusura e difendiamo quella decisione. E’ grave responsabilità di chi ha amministrato la città non averla individuata ed in particolare degli ultimi Sindaci e del PD (dopo che il progetto di realizzarlo a Passeggi era stato accantonato ) non avere più avanzato alcuna proposta in merito, indirizzando la soluzione su una ipotesi poco ragionevole e fino ad allora sostenuta soltanto dalla Polizia Penitenziaria come quella della Valbormida”.

... » Leggi tutto