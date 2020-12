Vaccine day, il professor Icardi e la “dedica” al maestro Crovari: “Mai visto niente di simile”

Genova. Giancarlo Icardi, direttore di Igiene del San Martino e professore universitario, era nella “stanza verde” del padiglione 3 del policlinico dove sono iniziate, questa mattina, le vaccinazioni contro il coronavirus. Ha lasciato il campo all’infermiera esperta che ha avviato le operazioni, poi proseguite nelle ore successive. E’ medico dal 1981, dallo stesso anno in cui l’infermiera è entrata al lavoro al San Martino, ma ammesso: “Non mi era mai accaduto nulla di simile”.

Nelle parole di Icardi il senso di un “momento storico” ripensando al suo maestro. “Il mio maestro, professor Pietro Crovari, mi raccontò della campagna contro la poliomielite, malattia di cui chi è in questa stanza non ha mai visto neppure un caso, ed è proprio grazie al vaccino”. Crovari, luminare dell’epidemiologia, è morto il marzo scorso dopo una lunga malattia. Ha fatto appena in tempo, quasi, ad assistere all’inizio della tragedia mondiale legata alla pandemia da coronavirus,

