Associazioni ambientaliste: “Torna la legge regionale sfascia parchi, dubbi sulla costituzionalità”

Liguria. “Senza la minima discussione con le associazioni e senza alcun passaggio nelle commissioni consiliari, la Regione Liguria ha approvato, il 23 dicembre con un blitz, gli emendamenti alle disposizioni collegate alla legge di stabilità per l’anno 2021, tornando all’attacco dei parchi regionali”

L’affondo arriva dalle associazioni ambientaliste liguri, che tornano ad attaccare le scelte dell’amministrazione regionale sul fronte dei parchi e delle aree tutelate: “Non è bastata l’approvazione della legge regionale “taglia parchi”, nell’aprile 2019, ampiamente contestata dalle associazioni ambientaliste, escursionistiche, di protezione del paesaggio e dei movimenti giovanili – legge poi dichiarata, in molti dei suoi articoli e commi, illegittima dalla Corte Costituzionale – con cui si sono tagliati centinaia di ettari di aree protette in Liguria a soddisfare gli interessi di chi non considera i parchi motori di sviluppo e luoghi di eccellenza del territorio per la tutela della biodiversità e dell’ambiente”.

