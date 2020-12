Dati Istat su Pil, Regione Liguria: «Nel 2019 crescita più elevata di Nord Italia e superiore alla media nazionale»

Genova. In merito alle stime diffuse da Istat negli ultimi giorni sui conti economici territoriali per il 2017, quelle semi-definitive per il 2018 e quelle preliminari per il 2019, Regione Liguria sottolinea che nel 2019, anno in cui si registra una situazione di stagnazione economica diffusa in tutto il Paese, il dato di crescita del PIL per abitante in Liguria segna un + 1,38%, crescita più elevata di tutte le regioni settentrionali e superiore alla media nazionale.

