Decreto Natale, scatta la tre giorni di “arancione”: dallo sport ai negozi tutto ciò che serve sapere

Genova. Tutto il contrario di un “liberi tutti”, la tre giorni di “zona arancione” che si apre oggi, lunedì 28 dicembre (e che tornerà il 4 gennaio) in base alle norme contenute nel Decreto Natale, sembra quasi più una parentesi di semi-normalità per il mondo del commercio e per quello lavorativo.

Rispetto ai giorni scorsi, la grande differenza, è infatti l’apertura di tutti i negozi e non solo di quelli presenti nel cosiddetto Allegato 23. Insomma, un modo anche per consentire i cambi e i resi dopo lo scambio dei regali e permettere alle attività di chiudere i conti entro il 31 dicembre. Resta il divieto di servizio al tavolo o al bancone per bar e ristoranti che potranno svolgere solo attività di asporto o delivery.

