Il maltempo fa slittare l’arrivo dei vaccini in Liguria, Toti: «Dal 30 dicembre a Imperia 2.925 dosi»

Genova. «Pfizer ha comunicato che consegnerà in Liguria le 15.600 dosi destinate a noi a partire dalle giorno 30. Auspicavamo che potessero arrivare già domani per poter cominciare il 30 le vaccinazioni, ma a causa delle avverse condizioni meteo l’azienda ha annunciato lo slittamento di 24 ore». Lo ha detto il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti nel corso del consueto punto stampa di aggiornamento sulla situazione del coronavirus in Liguria.

