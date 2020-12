Neve nell’entroterra, sulla costa fiocchi a Voltri: stop ai tir in autostrada e treni decimati

Genova. I fiocchi sono caduti, e abbondanti, come previsto, ma sulla costa si sono fermati tra Voltri e Savona dove questa mattina il risveglio è stato quello magico delle spiagge imbiancate. Sul resto del capoluogo ligure una sacca di aria umida, da sud, ha invece determinato pioggia, insistente, anche a quote collinari.

Nevica abbondantemente invece in Valpolcevera, da Bolzaneto in su, in alta Val Bisagno, così come in valle Stura. Oltre che, naturalmente, in quota. L’attenzione, ora, è data al possibile verificarsi del fenomeno del gelicidio.

