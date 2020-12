Omicidio a Ventimiglia, mistero sulle armi usate per uccidere Fedele. Pellegrino aveva un complice?

Ventimiglia. Chi ha sparato il colpo di “grazia” a Joseph Fedele? Potrebbero essere due i killer del sessantenne pregiudicato per reati di droga trovato morto lo scorso 21 ottobre in un fossato, nei pressi del canale di scolo delle acque bianche, in frazione Calvo a Ventimiglia. Al momento, in carcere a Genova con l’accusa di omicidio, c’è Domenico Pellegrino, 23 anni. Figlio di Giovanni, condannato in via definitiva per associazione di stampo mafioso insieme ai fratelli Roberto e Maurizio, Domenico Pellegrino è il presunto responsabile della morte di Fedele. Con l’accusa di favoreggiamento, invece, è finito ai domiciliari Girolamo Condoluci, 44 anni di Bordighera.

