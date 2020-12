Realizza mascherine e oggetti artigianali per aiutare i bisognosi: “Quelli du Carugiu de Loa” premiano Rossella Fasolo

Loano. I membri del gruppo “Quelli du Carugiu de Loa” di Loano hanno deciso di consegnare un piccolo riconoscimento a Rosella Fasolo per “l’impegno verso il prossimo” di cui si è resa protagonista durante l’emergenza sanitaria.

A marzo, infatti, in piena “carestia da mascherine”, la loanese si è data da fare realizzando mascherine artigianali per anziani ed ospedali, creando anche un vero e proprio “tutorial” per permettere a tutti di provvedere alle proprie necessità (e anche darle una mano nella fabbricazione per chi ne aveva bisogno).

