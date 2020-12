Riapertura delle scuole superiori dal 7 gennaio: oltre 6.600 firme per il no, si teme una terza ondata

Liguria. Una petizione per fermare il ritorno tra i banchi degli studenti delle superiori. Questa l’iniziativa dell’Unsic (Unione nazionale sindacale imprenditori e coltivatori) contraria alla decisione del Governo di riaprire tutti gli ordini di scuole dal 7 gennaio, con il 50% delle lezioni in presenza.

Attualmente sono quasi 7mila i firmatari (qui i dati aggiornati in tempo reale) che temono che il rientro a scuola possa causare una terza ondata e sono favorevoli a proseguire con la didattica a distanza per qualche altra settimana, almeno alle superiori. “In pochi giorni abbiamo oltrepassato 6.600 adesioni alla nostra petizione limitata alla prosecuzione della Dad per le sole scuole superiori – raccontano dall’Unsic – Se avessimo esteso la richiesta agli altri ordini di scuole, come ci hanno chiesto in tantissimi, quel numero sarebbe oggi più che doppio. È la conferma che una maggioranza silenziosa è preoccupata per questo rischio e vuole responsabilmente salvaguardare vite umane e attenuare le sofferenze”.

... » Leggi tutto