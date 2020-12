Sestri Ponente, via libera per la messa in sicurezza del Chiaravagna: il comune mette sul piatto 580 mila euro

Genova. La Giunta comunale, su proposta dell’assessore ai lavori pubblici Pietro Piciocchi, ha approvato nell’ultima seduta la delibera che dà il via libera al progetto di fattibilità tecnico-economica relativo alle opere per la minimizzazione del rischio idrogeologico-idraulico nel bacino del rio Bianchetta e l’adeguamento carrabile di un tratto di via Gneo, in alta Val Chiaravagna, a Sestri Ponente.

Il costo degli interventi, che saranno inseriti all’interno del programma triennale dei lavori pubblici 2021-2023, ammonta complessivamente a 580mila euro. La decisione arriva a seguito dell’esito di alcuni sopralluoghi del Settore Geotecnica, Idrogeologia, Espropri e Vallate, che confermano lo stato di dissesto idraulico-idrogeologico in atto e la possibilità di ulteriori peggioramenti, con eventuali ripercussioni sulla viabilità comunale e sulla pubblica incolumità degli utenti.

