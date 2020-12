Strade sotto la neve a Genova, problemi al traffico e polemiche sugli spargisale

Genova. Bolzaneto, Borzoli, Fegino, Pontedecimo, Molassana, ma anche Voltri, Palmaro, Sant’Eusebio, Quezzi Alta. Per non parlare degli immediati entroterra – Mele, Mignanego, Serrà Riccò, Bargagli. Sono molti i quartieri dove questa mattina il risveglio è stato “bianchissimo”. Per la gioia di ama le atmosfere nordiche e soprattutto che può evitare di uscire di casa.

Perché invece la neve, a Genova, ha fatto infuriare diversi automobilisti e cittadini che hanno atteso, invano, l’arrivo di un mezzo pubblico. Polemiche a non finire sui social per la presunta mancata salatura di molte arterie cittadine. La neve si è fermata al suolo e in diverse zona ci sono lunghi rallentamenti sulla viabilità ordinaria.

