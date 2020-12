A tu per tu con Alberto Corradi, attualmente allenatore della squadra di calcio dell’Arenzano, che milita nel campionato regionale ligure di Promozione, ex assessore provinciale ed ora assessore comunale a Cogoleto. Ex calciatore, attaccante di Arenzano, Varazze e Cogoleto, è stato il mister di Il Libraccio JT Rensen, Varazze Don Bosco, ed il secondo allenatore di Mantova, Crotone e Genoa.

... » Leggi tutto